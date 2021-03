Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Domande per irritati e offesi. Per fortuna Guia Soncini ci fa anche ridere, tra pappagalli non liberati e fattorini licenziati. Ma c’è da perdere la testa al pensiero di come siamo diventati, nel nostro slancio a cancellare tutta la diversità. Il test della minestra - di Annalena Benini

La nave dei folli. “L’occidente è un manicomio e la civiltà giudaico-cristiana una barca che affonda”. Parla il filosofo francese Michel Onfray - di Giulio Meotti

Stregato da Milano. La città e la nebbia viste da Roma: film, parenti, ricordi. E ora le pagine di un giallo. Chiacchierata con Enrico Vanzina - di Michele Masneri

Guerra e privacy. Tim Cook e Mark Zuckerberg si detestano. Ma dietro allo scontro tra Apple e Facebook sui dati c’è un’idea di democrazia (e tanti soldi) - di Eugenio Cau

L’inter, un intrigo cinese. Squadra in vendita, debiti di Suning (ma nemmeno troppi). Fondi d’investimento alle porte, con prospettive di business. E l’ombra di Bin Salman. Un romanzo nei colori della notte e il sistema calcio che scricchiola - di Maurizio Crippa

Montalbano e i suoi fratelli. L’Italia della tv invasa dai commissari. Un’originaria, insanabile infelicità ne ritaglia il carattere. La barba non rasata e il corrispettivo tacco 12. L’importanza strategica dei luoghi che qualche volta sfiora il folklorismo - di Francesco Palmieri

Il gelataio della storia. I rossi e i neri, la Lazio di Wilson e Re Cecconi, le star el cinema. E oggi il Papa. Giovanni, un’istituzione dei Parioli - di Malcom Pagani

I cieli alti di Totò. La sua comicità era un vertice di abbagliante metafisica. Dedicate al genio del principe De Curtis le ultime pagine di Paolo Isotta - di Pietrangelo Buttafuoco

Attenti ai Muppets. I celebri pupazzi tornano su Disney+ con un avviso sul politicamente scorretto. Epopea di una serie tv che ha esordito in Italia nel 1977 - di Maurizio Stefanini

Nuovo cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

La fratellanza contro i fanatici. “L’arrivo di Bergoglio è una gioia che ci fa quasi dimenticare tutto”, ci dice il monaco Husam, in felpa e scarpe da ginnastica a Qaraqosh, dove i cristiani in soli quattro anni hanno ricostruito la vita spazzata via dallo Stato islamico - di Daniele Raineri