Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì).

La solitudine dei numeri 10. Il calcio e la passione per la Roma. Lo studio, l’allenamento, il lavoro. La diffidenza circospetta e le barzellette. L’uno preoccupato dal presente, l’altro dal futuro. Vite distanti ma parallele di Mario Draghi e Francesco Totti - di Malcom Pagani

Homo Trans. “Transumano, transgender, trasparente”. Intervista a Bruno Chaouat sulla sindrome di Peter Pan che avvolge l’occidente - di Giulio Meotti

Il ministero del futuro. La transizione ecologica? E’ già in un romanzo americano di fantascienza. Non più guerre stellari ma occhio alla Terra - di Siegmund Ginzberg

Finanze romane. Una fantastica dozzina. Nati nella Capitale ma cosmopoliti, come Draghi. Sono la nuova élite politico-economica del Bel paese - di Stefano Cingolani

Non ricominciamo col loden. Ricordate Monti? L’esaltazione del tecnico nasconde spesso una deprecazione della politica simile a quella dei populisti - di Francesco Cundari

L’arte del nulla. Di cosa parliamo quando parliamo di astrattismo. I precursori, i manifesti, l’impulso di “una grande inquietudine interiore” - di Ugo Nespolo

Non c’è pace per Augusto. Dopo quindici anni di cantieri apre al pubblico il mausoleo. Ennesimo rifacimento di una piazza simbolo di Roma - di Andrea Battistuzzi

Dicerie di untori. La peste del Trecento e la sindrome del complotto. Perché la caccia al capro espiatorio fece degli ebrei i responsabili dell’epidemia - di Michele Magno

Nuovo cinema Mancuso. Una pagina dedicata al cinema con le recensioni di Mariarosa Mancuso

Femminismo in progress. Con le parole le donne cambiano il mondo. Non con i numeri né con le quote rosa che tanto fanno arrossire il Pd. Da Assorbente a Zitella, piccolo dizionario per seguire l’evoluzione di una lotta non sempre felice e concludente - di Simonetta Sciandivasci