Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì).

Contro i fascisti di sinistra. Lo scorrettismo della destra di questi anni si sgonfierà da solo, ma c’è anche un’altra violenza censoria pericolosa. Perché vuole ripulire e manipolare il linguaggio, togliere la parola, condannare al silenzio - di Maurizio Crippa

Tigré contro Tigrè. Conquistatori e conquistati, ma separati soltanto da un fiume. Storie e retroscena di una guerra che da cent'anni insanguina il Corno d'Africa - di Pietro Petrucci

Il virus chiede pace. “Più longevi e al sicuro, ma anche più impauriti dal Covid”. Parla il filosofo francese Jean-Loup Bonnamy - di Giulio Meotti

Il tè del potere. Dal Tea party alla Guerra dell’oppio, la bevanda più bevuta al mondo racconta la storia del nostro modo di produrre e consumare. Un libro - di Eugenio Cau

L’educatore degli ineducabili. Il metodo di Fernand Deligny, che voleva liberare i ragazzi problematici, senza costringerli alla “normalità” - di Claudio Giunta

Amori, dolori e rancori: come la tv apre il cuore di tutti noi. Un tempo c’erano gli “Scritti Corsari” di Pasolini e la Carrà. Poi sono arrivati “Uomini e Donne” e Barbara d’Urso. Lo schermo si è fatto sempre più piccolo. Nello smartphone la telenovela è sempre grande. Instagram tiene insieme tutto - di Michele Masneri e Andrea Minuz

Una vita da Paz. Da marxista eccentrico a socialista libertario. A trent’anni dal Nobel, politica e rivoluzione del poeta messicano più potente del Novecento - di Alberto Mingardi

Gli artisti del repentino addio. Dalla chitarra di Tal Farlow ai pennelli di Duchamp fino alla penna di Rimbaud. La rivolta del cambiamento - di Ugo Nespolo

L’arte di camminare. Alla ricerca della libertà interiore tra strade di città e sentieri di montagna. La passeggiata solitaria di filosofi e scrittori che internet non ha rimpiazzato - di Michele Magno

Nuovo cinema Mancuso. Recensioni cinematografiche a cura di Mariarosa Mancuso

Ciò che le canzoni non dicono. Viene prima la musica o la vita? Cesare Cremonini ha ricucito le due parti in un libro pieno di domande. Per anni è stato l’icona della giovinezza, ora ci racconta com’è essere adulti, ma senza orologio al polso - di Simonetta Sciandivasci