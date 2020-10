Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Pubblicità

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola

Pubblicità

I giudici del sabato sera. Conservatore ma anche un po’ queer. Lezioni e orchestre sul Titanic. La tv sarà anche morta ma c’è più plot in mezz’ora di “Ballando con le stelle” che in tutti i film italiani visti a Venezia. Fenomenologia di un caso - di Andrea Minuz

La cortina di bambù. Con la pandemia la Cina alza una nuova muraglia e punta su mercato interno, privatizzazioni, tech e sicurezza. Mentre l’occidente è in affanno - Stefano Cingolani

Il buco nero è meno nero. Per anni è stato il mistero quasi religioso dell’astrofisica. Cambia il metodo scientifico, Nobel a chi lo ha fotografato - Umberto Minopoli

Compagno occidente. “In Russia ci battiamo per la libertà, nei paesi liberi per il socialismo infantile”. Intervista a Yulia Latynina, l’erede di Anna Politkovskaja - di Giulio Meotti

Sorella ansia, fratello panico. Per Manzoni era resistenza politica, per Aristide religione. A noi non resta che il conforto della letteratura - di Nadia Terranova



Il mediano del rock & roll. Ligabue è il cantante di provincia che non siamo riusciti a cambiare, ed è stato tutto merito suo - Simonetta Sciandivasci

Berto, uno scrittore contromano e perciò dimenticato. Più di quarant’anni dopo la sua morte, l’autore del “Male oscuro” è il meno letto tra quelli della sua generazione. Ma aveva capito la complessità dei tempi moderni. Dalla questione meridionale al conflitto tra fascismo e antifascismo - di Claudio Giunta

Donne si diventa. La letteratura s’interroga da decenni sulle ragazze che crescono e si trasformano. Oggi hanno imparato a superare i confini. Un saggio - Sara Mostaccio

Medici e scrittori. Da Céline a Oliver Sacks, passando per Cechov e fino a Philip Roth. Due passioni che si sovrappongono sempre sul filo della curiosità - Gabriele Bronzetti

Nuovo cinema Mancuso. Recensioni cinematografiche a cura di Mariarosa Mancuso

Il cacciatore dei deserti. Sabbie nobili. Storia eroica e forsennata di John Pepper, fotografo delle distese africane, erede di una famiglia americana ben piantata in Italia. Da ragazzino attore con Liz Taylor, ora è approdato a Todi con una mostra - Michele Masneri