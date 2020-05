Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nel numero del fine settimana

Anche oggi, sabato 2 maggio, a differenza degli altri quotidiani, potete leggere Il Foglio con le sue dodici pagine di inserto culturale e Il Foglio Sportivo.

Il Dio dello smarrimento. Il dibattito sulle messe con il popolo ha oscurato la grande domanda: si tornerà a vivere la fede come prima? La creatività dei sacerdoti e il rischio di sopravvalutare la potenza delle immagini - di Matteo Matzuzzi

C’è un nuovo pop. I giornali, i libri, la poesia. Ma perfino la riscoperta della radio. Campionario dell’inedito intrattenimento di questi giorni di clausura - di Claudio Giunta

La sindrome di Thanatos. Trent’anni fa moriva lo scrittore americano Walker Percy. Ha previsto il nostro mostruoso utilitarismo - di Giulio Meotti

Pane, amore, fantasia. Impastare, sfornare, pubblicare sui social. Il nuovo movimento di unità nazionale è la pagnotta. E il lievito madre è la catarsi post quarantena - di Michele Masneri

Come (non) ci vestiremo. La difficile arte di provarsi un pantalone, una gonna, un maglione. Il rito e il costo della sanificazione - di Fabiana Giacomotti

I giorni e i riti del Ringraziamento - Te deum laudamus. Dopo la peste feste, danze e processioni. Una volta ricevuta la grazia c’è chi dimentica l’ira divina. Oppure proprio perché la ricorda chiede abbondanza per rifarsi delle pene patite. I pittori del Seicento, i canti, la mappa collettiva e anonima degli ex voto per i santi - di Francesco Palmieri

Frittata d’artista. L’isolamento ci costringe a ripensare anche la più banale delle attività. Cucinare per mangiare oppure per fare arte. La lezione dei futuristi - di Ugo Nespolo

Il canto della quarantena. Il nuovo album di Fiona Apple è un inno all’isolamento e al fare da soli. Anche i capolavori - di Simonetta Sciandivasci

C’è sempre una fase 2. Da Casanova a Dumas, da Kafka a Shakespeare, storie di prigionia e di fughe romanzate con un unico finale: liberarsi vuol dire crescere - di Nicola Fano

Nuovo Cinema Mancuso, speciale “Restando a casa”: una rassegna di consigli di Mariarosa Mancuso sui film da vedere in quarantena.

La polio, storia di una vittoria. Il virus che storpiava i bambini fu una grande paura del Novecento, ma fu sconfitto da due vaccini. Il grande rito collettivo di crescita sociale e di fiducia nella medicina nell’Italia del boom economico - di Maurizio Crippa