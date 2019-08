Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì).

Contrordine compagni. Il Capitano è uscito di scena, si sciolgono le riserve, nuovo governo in vista: la “Rai del cambiamento” entra in una terra di nessuno. Un tourbillon di porte girevoli. Cosa resterà del sovranismo televisivo – di Andrea Minuz

Lessico demopopulista. Discontinuità e Ribaltone. Iva e Manovra. No che forse diventano Sì. Abbecedario politico aggiornato – di Stefano Cingolani

La passione di Zinga. Aveva detto nessun accordo con il M5s, voleva il voto e non Conte. Ma ora tocca a lui. Ritratto del leader del Pd, di fronte al suo governo che non è suo - di Carmelo Caruso

L’epopea di un arciamericano - In morte del discusso miliardario David Koch, il più influente campione del conservatorismo libertario - di Mattia Ferraresi

Casimiro Piccolo e il mito dell’eternità – Vita e visioni dell'uomo che voleva essere fantasma – Nobile come il fratello Lucio, grande poeta, e cugino di Tomasi di Lampedusa, viveva con gli spiriti dei vivi e dei morti. E li dipingeva pure, ma senza definirsi un artista. Che volete che fosse la gloria per un siciliano nato per contemplare la propria immortalità? – di Nadia Terranova

Ambasciatrice in tacco sedici. A Londra con Eriksson la stagione della celebrità, oggi l’incarico per la Puglia. Incontro con Nancy Dell’Olio - di Michele Masneri

E mo’, senza moplen? Dal Vaticano a Montecitorio al tormentone cinematografico al Lido, guerra alla plastica. Ma è difficile pensare di poterne fare a meno - di Fabiana Giacomotti

Il suono del mondo. Cantare “fuck” come se fosse “honey”. Il nuovo album di Lana Del Rey, pop star ipnotica che nella musica cerca la natura nascosta delle cose - di Simonetta Sciandivasci

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale

Sul ring c’è un’altra vita. L’ex tassista per transessuali, i gemelli nigeriani, il maestro e il Sioux: un po’ disperati e un po’ poeti. Viaggio nelle palestre di periferia, da Palermo a Milano, per scoprire quel che resta della boxe - di Maurizio Fiorino