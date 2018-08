Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

Il crollo di una promessa. A Genova credevamo di avere imboccato la strada verso una città migliore, invece ci troviamo

a rimpiangere quella dei nostri padri. Mugugno con vista sulle macerie del viadotto Morandi - di Daniele Raineri

Due volte esule - Cento anni fa nasceva Solzenicyn. Fu letale non soltanto per il comunismo, ma anche per i nostri intellettuali conformisti - di Giulio Meotti

Dieci anni dentro al tunnel - La crisi “che ha cambiato il mondo” nel gran libro di Adam Tooze. America ed Europa. E la sinistra? - di Francesco Cundari

I nuovi miserabili - Disposti a farsi spezzare le ossa per incassare i soldi delle assicurazioni. Il degrado dell’altra Palermo, dove sguazza ancora Cosa nostra - di Riccardo Lo Verso

Expo da mille e una notte - Il grattacielo più alto del mondo, i mall infiniti , le piste da sci indoor: gli Emirati sono quasi pronti per il 2020. Non vedono l’ora che arrivino visitatori colti e sofisticati, e magari si fermino da loro - di Fabiana Giacomotti

Speculazione il demone che ritorna in ogni bufera finanziaria - La crisi del 1971, il “divorzio” tra Tesoro e Banca d’Italia avversato oggi dai sovranisti, il fatidico 1992, il biennio terribile in cui l’euro ha rischiato di saltare: tutta colpa degli gnomi di Borsa? No, anche dei governi - di Stefano Cingolani

Che fine fanno i molestatori - Una macchia indelebile: resta anche quando cadono le accuse. Per cancellarla, qualche volta si uccidono - di Simonetta Sciandivasci

Gente di periferia - Dalla campagna alla città. La lunga rincorsa al futuro e alla modernità si scontra con i “guardiani del centro” che vogliono solo conservare - di Antonio Pascale

L'incerto dialogo - Due filosofi e l’essere: un confronto utile ma apparente, o effettivo ma inutile. Comunque rivelatore della storia che ci attraversa - di Massimo Adinolfi

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso sulle ultime uscite nelle sale cinematrografiche.

Non sparate sul progettista - Il disastro di Genova ha tanti padri. Chi era Riccardo Morandi, l’ingegnere dalle idee geniali che disegnò il ponte - di Manuel Orazi