Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle ventitré di venerdì)

Dov’è finito l’Isis? – Spazzato via dalle città arabe che controllava, lo Stato islamico sopravvive tra le notizie minori ma ha un piano per tornare e riprendersi tutto, a cominciare dalla periferia del suo ex Califfato – di Daniele Raineri

Il sindacato col quid – Ritratto di Marco Bentivogli, il segretario generale Fim Cisl che non sopporta la “retorica novecentesca” da lotta di classe – di Marianna Rizzini

Lavoro vo cercando - Una nuova chiave a stella per la fabbrica del futuro. Ma darà ancora la felicità, come scriveva Primo Levi? – di Stefano Cingolani

Gli incappucciati del web - Curiosità e voglia di segretezza: l’anonimato online dalla maldicenza sui blog al business del sesso – di Gery Palazzotto

Malagiustizia 2017 - I casi Mastella e Contrada, i fiaschi della procura di Trani e gli scivoloni di Woodkock. Tutti i flop giudiziari dell’anno - di Ermes Antonucci

Straccivendoli, un’epica parigina – Come i poeti, sapevano trasformare fango e scarti in oro - Antoine Compagnon guarda al passato, quando l’immondizia non era il flagello di un’amministrazione incapace ma la risorsa messa a disposizione del povero in canna, e ogni cosa era destinata a una seconda vita – di Marisa Valensise



Mondi incantati in vetrina - Li creava per Hermès Leïla Menchari, celebrata con un libro e una mostra. Perché non tutto è e-commerce – di Fabiana Giacomotti



La voce del silenzio - Suoni e rumori stanno occupando tutti gli spazi. Eppure, la Bibbia e la musica del Novecento dicono che l’alternativa non è il nulla - di Mario Leone



Non solo Messi e CR7 – Per storie, incroci e appuntamenti, il 2018 sarà un anno unico per il mondo del calcio. Breve guida ai nomi da tenere d’occhio – di Beppe Di Corrado



Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso sulle ultime uscite nelle sale

Imagino ergo sum – Storia ed elogio della Patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie che ha affascinato artisti e scrittori e poeti. Forse “l’ultimo pensiero disponibile” per restare indifferenti al potere – di Ugo Nespolo