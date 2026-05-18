Il calendario
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Tutti gli eventi del Foglio nel 2026
Dalla politica allo sport, dall'innovazione all'economia. Ecco un calendario con tutte le conferenze, le tavole rotonde e gli eventi aperti al pubblico che il Foglio organizza quest'anno
di
18 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 01:08 PM
Nel corso dell'anno il Foglio organizza una serie di eventi aperti al pubblico su vari argomenti, dall'economia allo sport, dalla politica all'innovazione. A ospitarci sono alcuni degli spazi più interessanti e delle città più belle d'Italia: Firenze, Venezia, Milano... Ma, soprattutto, il cuore e l'anima di queste iniziative sono i nostri ospiti.
Ecco un calendario del 2026 per essere sempre aggiornati sulle novità in arrivo.
28 marzo 2026. Festa dell’Economia e dell’attrattività
La competizione non fa paura. Cercasi nuova agenda
Milano, Sala delle Colonne, sede di Banco BPM in piazza Meda. L'ingresso è da via San Paolo 12
Gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]
Gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]
16 aprile 2026. Festa dello Sport Milano, Stadio Giuseppe Meazza
Una giornata di dibattiti, incontri e ospiti speciali. Un altro modo di raccontare lo sport
L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]
Maggio 2026. Evento Osservatorio Donne e Moda
6 giugno 2026. La Festa dell'Innovazione
Per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite
Venezia, The Home of the Human Safety Net
L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]
16 luglio 2026. Smart City Italia, rivoluzioni immobiliari
Come trasformare la città del futuro nella città del presente. Idee per una nuova agenda sulle Smart City. Tutte le rivoluzioni immobiliari che stanno cambiando le nostre città
Milano, Sala delle Colonne, sede di Banco BPM in piazza Meda. L'ingresso è da via San Paolo 12
Gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]
Gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]
15 settembre 2026. Il futuro della mobilità
Milano, Sede AC Milano
Che cosa cambierà nella mobilità nei prossimi anni? La strada imboccata verso l’elettrificazione è davvero senza ritorno? Come trasformare in una vera opportunità la trasformazione che ci attende? Con Umberto Zapelloni, curatore del Foglio Mobilità, e i giornalisti del Foglio
L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]
10 ottobre 2026. Festa dell’ottimismo
Una giornata di dibattiti con grandi nomi del panorama politico e culturale italiano e i giornalisti del Foglio, in uno dei più bei luoghi d'Italia
Firenze, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento
26 novembre 2026. Festa agricoltura e sostenibilità
L’agricoltura è cambiata e sta cambiando. Proviamo a ri-raccontarla, con uno sguardo serio, ampio e divulgativo
Milano, Sala delle Colonne, sede Banco BPM
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