sabato 6 giugno
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Chi sarà con noi a Venezia per la Festa dell'Innovazione 2026
Sabato 6 giugno dalle 8.30 alle 18 alla casa di The Human Safety Net in Piazza San Marco, una giornata con grandi ospiti per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite. Prenotazione obbligatoria: [email protected]
di
27 APR 26
Ultimo aggiornamento: 05:37 PM
Sabato 6 giugno 2026, il Foglio torna a Venezia per la Festa dell'Innovazione. Una giornata di incontri e dibattiti per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale sulle nostre vite. ,
La Festa dell'Innovazione si terrà presso La casa di The Human Safety Net in Piazza San Marco, 128 (all'interno delle Procuratie Vecchie). Si parte la mattina alle 8,30 con la nostra RASSEGNA STAMPA LIVE. I cornetti li offriamo noi.
L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]
Ecco i nostri ospiti:
Paolo Benanti (Docente di Etica dell’AI).
Pietrangelo Buttafuoco (Presidente Biennale di Venezia)
Maurizia Campobassi (Direttrice del carcere femminile di Venezia)
Laura Carafoli (Svp Chief Content Officer Discovery Southern Europe)
Manuela Carra (Responsabile Finance di CDP)
Gianluca Cavalletti (Chief Information Officer del Gruppo San Donato)
Giuseppe Cavo Dragone (Presidente del comitato militare Nato)
Diego Ciulli (Head of Public policy, Google Italy)
Giuliano Da Empoli (Scrittore e saggista)
Michele De Pascale (Presidente Regione Emilia-Romagna)
Francesca Florio (Avvocato)
Alessandra Galloni (Direttrice Reuters)
Davide Ghiotto (Olimpionico)
Aldo Grasso (Critico televisivo)
Gabriella Greison (Fisica e divulgatrice)
Luca Guadagnino (Regista)
Francesco Lotoro (Musicista e direttore d’orchestra)
Enrico Marchi (Manager e imprenditore)
Angelo Mazzetti (Public Policy Director di Meta)
Damiano Michieletto (Regista teatrale e d’opera)
Maurizio Milani (Comico)
Carlo Nordio (Ministro della Giustizia)
Gennaro Nunziante (Regista)
Federico Palmaroli (Autore satirico – “Osho”)
Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica)
Michelangelo Pistoletto (Artista)
Saverio Raimondo (Comico)
Niko Romito (Chef)
Lisa Roscioni (Divulgatrice e docente di Storia Moderna)
Giampaolo Rossi (Dg Rai)
Orazio Schillaci (Ministro della Salute)
Alberto Stefani (Presidente della Regione Veneto)