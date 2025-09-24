Quale futuro per la mobilità. Segui in diretta l'evento del Foglio

Che cosa cambierà nella mobilità nei prossimi anni? La strada imboccata verso l’elettrificazione è davvero senza ritorno? Come trasformare in una vera opportunità la trasformazione che ci attende? Ne parliamo mercoledì 24 settembre 2025 dalle 9,30 alle 13,00 presso la sede di Automobile Club Milano in Corso Venezia 43. Per il terzo anno il Foglio organizza una mattinata di talk.

Il programma

Ore 09.45 - Introduzione

Geronimo La Russa (Presidente AC Milano e Presidente eletto ACI)

Ore 10.05 - Scenari: che cosa ci aspetta in Italia?

Roberto Pietrantonio (Presidente Unrae)

Roberto Vavassori (Presidente Anfia)

Ore 10.30 One to one - Cina pericolo o opportunità?

Alfredo Altavilla (Special Advisor Byd per l’Europa)

Ore 10.50 - Quale energia per il futuro?

Fabio Pressi (Ceo A2A Mobility e Presidente Motus-e)

Gianni Murano (Presidente Unem)

Daniele Napoleoni (Associate partner Porsche Consulting)

Simone Tripepi (Head of Charging Point Operator Italy, Enel)

Ore 11.20 - La guida autonoma: a che punto siamo?

Gabriele De Giorgi (Senior Manager Uber)

Sergio Savaresi (Direttore del dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano)

Ore 11.35 - La parola ai manager

Francesco Calcara (Presidente e AD di Hyundai Italia)

Michele Crisci (Presidente e AD di Volvo Italia)

Ore 12.00 - La sicurezza sulle nostre strade: aiuti per chi guida e leggi da rispettare

Maurizia Bagnato (Sales and Innovation Director di Bosch Mobility)

Dino Maggioni (System GBU Chief Operating Officer Brembo)

Silvia Zywicki (Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato)

Ore 12.30 - Motorsport e sostenibilità

Cristiano Fiorio (Responsabile di Alfa Romeo Marketing e Communication global)

Mario Isola (Head of Pirelli Motorsport)

Di che cosa si tratta

Lo slogan “Quale futuro per la Mobilità?” sarà il filo conduttore dei vari interventi attraverso i quali cercheremo di capire che futuro ci aspetta sulle nostre strade in termini di motorizzazioni, sicurezza, automazione. A fare gli onori di casa ci sarà il nuovo presidente dell’Aci, presidente uscente di Ac Milano, Geronimo La Russa che sta lavorando sul futuro dell’ente per trasformarlo in un vero e proprio club della mobilità, pur lasciando l’auto al centro.



La mattinata comincerà con una fotografia della situazione italiana con il presidente dell’Aci e Roberto Pietrantonio presidente dei Unrae e Roberto Vavassori, presidente di Anfia. I numeri ci stanno raccontando una storia poco incoraggiante con le cifre del mercato che sono in continuo calo e l’età media del parco circolante italiano che continua a crescere. Come si può navigare in queste acque agitate? Quali le idee delle associazioni dei Costruttori italiani ed esteri?



Si proseguirà poi discutendo su “Quale energia per il futuro?” Con i rappresentanti di Motus-E, con il presidente di Unem (Unione Energie per la Mobilità) e con dei rappresentanti dei fornitori di energia sul nostro territorio, cercheremo di capire a che punto siamo con l’elettrificazione nel nostro paese e quale sarà il percorso che ci attende.



Spazio ai manager. Avremo con noi Alfredo Altavilla (special advisor di Byd in Europa), Michele Crisci (presidente e a.d. di Volvo Italia), Francesco Calcara (presidente e a.d. di Hyundai Italia) e altri manager dell’auto per avere il loro punto di vista sul panorama che ci circonda. Quali sono i piani delle loro aziende? Qual è la loro opinione sul momento e sul futuro che ci aspetta? Come prevedono possa cambiare il mercato in Italia?



La guida autonoma: a che punto siamo? Se ne parla da anni e vogliamo cercare di capire dove siamo arrivati. In giro per il mondo ci sono ornai dei taxi senza guidatore, le sperimentazioni stanno cominciando anche in Italia. Ne parleremo con il massimo esperto del settore in Italia, il professor Savaresi del Politecnico milanese e con Gabriele De Giorgi di Uber che sta sperimentando la guida autonoma.



La sicurezza sulle nostre strade: aiuti per chi guida e leggi da rispettare. La sicurezza sulle strade è un target fondamentale per la mobilità che sta cambiando. Il nuovo codice della strada ha aiutato a ridurre gli incidenti, come sta facendo anche la tecnologia a bordo delle nostre auto. Ne parleremo con Silvia Zywick, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, con Maurizia Bagnato, direttore di Bosch Mobility per quanto riguarda l’innovazione e Dino Maggioni, System GBU Chief Operating Officer Brembo.



Per concludere considerando che siamo nella sede di Ac Milano che ha una parte importante nell’organizzazione del Gran premio d’Italia a Monza, parleremo anche di sport e di come anche attraverso lo sport si possa parlare di sostenibilità. Ci saranno con noi Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli e Cristiano Fiorio, responsabile marketing di Alfa Romeo.