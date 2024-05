Smart City Italia 2024. Un dibattito del Foglio a Milano

Smart City Italia 2024 Le città come incubatrici di innovazione. Venerdì 5 luglio nella Sala delle Colonne presso la sede di Banco BPM via San Paolo 12, Milano. Ecco i nostri ospiti

Come trasformare la città del futuro nella città del presente. Idee per una nuova agenda sulle Smart City. Partendo da questi temi Il Foglio organizza una grande e ambiziosa giornata per ragionare sul presente e sul futuro delle nostre città, con uno sguardo ottimistico: su “algoritmi” e “rivoluzioni possibili”, sulla sostenibilità, sull’acqua, sulla tecnologia e sull’innovazione. Venerdì 5 luglio dalle 10 alle 12 nella Sala delle Colonne presso la sede di Banco BPM via San Paolo 12, Milano.

Con noi ci saranno:

Lorenza Baroncelli Architetto e Urbanista

Francesco Billari Rettore Università Bocconi

Stefano Boeri Architetto e Urbanista

Laura Castelletti Sindaco di Brescia

Maurizio Crippa Vicedirettore Il Foglio

Carlo Giordan Board Member Immobiliare.it

Gioia Ghezzi Vice Presidente Assolombarda, Ad e Dg ATM

Guido Guidesi Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia

Maria Grazia Mattei Presidente MEET Digital Culture Center

Michele Masneri Giornalista Il Foglio

Stefano Rebattoni Vice Presidente Assolombarda, General Manager IBM Italy

Sergio Savaresi Professore Politecnico Milano

Gianmario Verona Economista