Cerasa al TgR: "Innovazione è affrontare i problemi e trasformarli in opportunità"

Il Tg regionale racconta in questo servizio la giornata di ieri e gli interventi dei ministri e dei protagonisti dell'innovazione e della cultura all'evento del Foglio a Venezia. Una città, dice il direttore Claudio Cerasa, che "rappresenta in maniera plastica un mix tra cultura, innovazione, tradizione e coraggio. Anche il coraggio di affrontare i problemi e trasformarli in opportunità di crescita. L'innovazione oggi è questa".