Un evento del Foglio della Moda e di Banco BPM a Verona e in streaming. Ecco il tema di questa seconda edizione e il programma della giornata

Venerdì 31 marzo alle 10, presso la sala convegni al terzo piano della sede di Banco BPM a Verona, si terrà "Fashion reload. La sostenibilità del vissuto". Un evento organizzato dal Foglio della Moda in collaborazione con Banco BPM. Un occasione unica per parlare di moda con grandi ospiti e protagonisti del settore.

Il convegno, riservato in presenza a un massimo di cento partecipanti, verrà diffuso in streaming sul sito del Foglio e sul nostro canale YouTube. Gli atti verranno pubblicati in una speciale edizione celebrativa del Foglio della Moda in uscita il giorno successivo, sabato 1 aprile.

Il tema scelto per questa nuova edizione del progetto annuale itinerante che il Foglio della Moda cura ogni anno, in occasione del suo genetliaco, con Banco BPM, è l'upcycling, cioè la trasformazione del già esistente (dal cappotto rivoltato delle nonne allo smoking del nonno rifatto al recupero e trasformazione di oggi dei capi più preziosi o cari) rispetto al re-cycling e ai suoi costi, inclusa la non-sostenibilità di molti processi di riciclo.

Questi temi verranno introdotti da una ricerca ad hoc ed esclusiva fatta da Kearney in Italia, Francia e Stati Uniti, e da una clip del nuovo documentario di Matteo Ward, giovanissimo imprenditore e attivista, che ha prodotto con Sky uno straordinario viaggio in India e nei paesi dove si s-compongono i cumuli, vere e proprie scogliere, dei vestiti dismessi dall'occidente.

Questo argomento è di strettissima attualità, ma al tempo stesso strategico e programmatico per il sistema della moda. Insegnare il riuso, il riutilizzo e la trasformazione, cioè del "già esistente" è infatti uno dei fattori chiave per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dall'agenda 2030 dell'ONU e per il successo di ogni impresa.

La scelta di Verona, città sede di uno dei palazzi più importanti del patrimonio del gruppo BPM, disegnata da Carlo Scarpa nel 1973 e collegata a una domus romana che sarà possibile visitare, è dettata dalla sua vicinanza con alcune fra le più importanti realtà di produzione e trasformazione mondiali di tessile-abbigliamento. Verona è inoltre crocevia di due importanti distretti della moda, quello della calzetteria-intimo e quello dell'abbigliamento di alta qualità.

IL PROGRAMMA

Leonardo Rigo, direttore generale Banca Aletti

Fulvia Bacchi, ceo Lineapelle

Giovanni Bonotto, Bonotto spa

Daniela Bricola, general manager, McArthurGlen

Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda

Michael Kliger, ceo Mytheresa

Dario Minutella, principal Kearney

Benedetta Petruzzo, ceo MIU MIU

Matteo Ward, ceo e cofounder WRAD

Astrid Welter, senior director, Galleria Kaufmann Repetto

(Il programma è ancora in via di definizione e potrebbe subire modifiche)