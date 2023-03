Governare la globalizzazione, i capitali e il futuro. Segui la diretta

Una tavola rotonda organizzata con Banco Bpm a Milano per ragionare sul futuro della nostra economia, sul rapporto virtuoso che l'Italia può continuare a instaurare con la globalizzazione, con l'innovazione, con l'Europa. Ingresso da via San Paolo, 12

Il Foglio quotidiano in collaborazione con Banco BPM presenta "Governare la globalizzazione, governare il capitale, governare il futuro". Una grande e ambiziosa giornata per ragionare sul futuro della nostra economia, sul rapporto virtuoso che l'Italia può continuare a instaurare con la globalizzazione, con l'innovazione, con l'Europa, e nel farlo, il 25 marzo 2023, a Milano, ha chiamato un parterre di eccezione, per costruire una giornata di fitti ted talk.



L'evento si svolgerà nell’arco della mattinata di sabato dalle 9 alle 13.30 presso la Sala delle Colonne nella sede di Banco BPM in piazza Meda. L'ingresso è da via San Paolo, 12.



Ci saranno Maurizio Leo (viceministro dell'Economia), Ernesto Ruffini (capo dell'agenzia delle entrate), Irene Tinagli (presidente della Commissione Affari economici del Parlamento Europeo), Alessandra Perrazzelli (vice direttore generale di Bankitalia), Stefano Firpo, (direttore di Assonime), Pasquale Salzano (Presidente Simest). E poi ancora Stefano Boeri, Luciano Capone, Lilia Cavallari, Claudio Cerasa, Stefano Cingolani, Carlo Cottarelli, Giuseppe De Filippi, Veronica De Romanis, Franco Debenedetti, Dario Di Vico, Elsa Fornero, Vincenzo Galasso, Oscar Giannino, Francesco Giavazzi, Marco Leonardi, Paola Peduzzi, Nicola Rossi, Pasquale Salzano, Serena Sileoni, Carlo Stagnaro, Andrea Tavecchio, Giovanni Tria.