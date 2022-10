Più stelle in terra che in cielo, un evento a Milano per raccontare la galassia dell'agricoltura

Le scoperte e gli strumenti che renderanno i nostri passi sulla terra più leggeri, promuovendo produzione e qualità. Un convegno del Foglio e di Banco BPM il 10 novembre dalle 10 alle 13

L’agricoltura è un settore molto innovativo ma purtroppo un immaginario stantio e vetusto non ci permette di cogliere le novità che le nuove e meravigliose pratiche agricole portano con sé e dunque ci perdiamo un viaggio della galassia dell’agricoltura. Con questo incontro ci proponiamo di illustrare le nuove scoperte e i nuovi strumenti che di sicuro renderanno i nostri passi sulla terra più leggeri e limiteranno l’uso di risorse scarse, promuovendo tuttavia la produzione e la qualità dei prodotti. Per viaggiare in questa affascinante galassia niente di meglio che dare la parola ad alcuni protagonisti dell’innovazione italiana che attraverso i loro studi, le loro ricerche stanno trasformando la nuda terra in un cielo stellato.

Il 10 novembre dalle 10 alle 13 nella Sala delle Colonne, presso la sede Banco BPM in via San Paolo 12, a Milano, Antonio Pascale dialoga con Vittoria Brambilla, biotecnologa, Stefano Patuanelli, già ministro dell’agricoltura, Deborah Piovan, agronoma e imprenditrice agricola, Sergio Saia, professore di agronomia all’università di Pisa, Michele Sellitto, agronomo.