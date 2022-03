Un evento in collaborazione con Banco BPM a Palazzo Bellini di Novara. Guardalo in streaming qui

"The sustainable road to fashion". Un convegno del Foglio della Moda. Segui la diretta

Dalle 10 di giovedì 31 marzo, a Novara, il Foglio della Moda, l'inserto mensile del Foglio quotidiano, e Banco BPM ospitano il convegno The sustainable road to fashion. Logistic and omnichannel distribution in a new world.

Segui la diretta online qui o sulla pagina Facebook del Foglio.

Ecco il programma del convegno

Saluti iniziali

10 – 10.20 Maurizio Crippa, Vicedirettore Vicario de “Il Foglio Quotidiano” con Fabiana Giacomotti, curatrice de "Il Foglio della Moda"

Domenico De Angelis, Condirettore Generale Banco BPM

Saluti di indirizzo

10.20-10.30 Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Interventi

10.30-10.40 Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro dello Sviluppo Economico, intervistato da Maurizio Crippa

10.40-10.55 Dario Minutella, principal di Kearney, presenta la ricerca "The sustainable road to fashion. Logistic and omnichannel distribution in a new world", realizzata per "Il Foglio della Moda", intervistato da Ugo Bertone

10.55-11.10 Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana intervistato da Fabiana Giacomotti

11.10-11.25 Ercole Botto Poala, Vicepresidente di Confindustria Moda, intervistato da Stefano Cingolani

11.25-11.40 Claudio Marenzi, presidente e ceo di Herno, intervistato da Stefano Cingolani

11.40-11.55 Paolo Greppi, presidente di Zamasport spa, intervistato da Ugo Bertone

11.55-12.10 Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda intervistato da Paola Bulbarelli

12.10-12.25 Micaela Le Divelec Lemmi, Consulente d’Impresa, intervistata da Antonio Mancinelli

12.25-12.40 Javier Goyeneche, CEO e founder di Ecoalf, intervistato da Antonio Mancinelli

12.40-12.55 Federico Giglio, ceo di Giglio.com, intervistato da Paola Bulbarelli

12.55-13.10 Filippo Cavalli, Direttore di Style Capital sgr, intervistato da Mariarosaria Marchesano

13.10-13.25 Piero Scandellari, Presidente di Centergross, intervistato da Mariarosaria Marchesano

Un ringraziamento particolare a Kering Group