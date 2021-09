Come il vino cambia il mondo. Un workshop del Foglio

Quattro lezioni organizzate con Pasqua Vigneti e Cantine spa. Venerdì 8 ottobre dalle 10 alle 12

Nella settimana del vino milanese, il Foglio in collaborazione con Pasqua Vigneti e Cantine Spa organizza il workshop “Come il vino cambia il mondo”. L'appuntamento si terrà venerdì 8 ottobre dalle ore 10:00 alle 12:00 e potrà essere seguito in diretta streaming sul sito del Foglio e di Pasqua.

Il seminario sarà suddiviso in quattro lezioni, di circa 20 minuti ciascuna:

La globalizzazione spiegata con il vino

Il boom economico spiegato con il vino

La cultura italiana, moderna, spiegata con il vino

L’evoluzione dell’Europa spiegata con il vino

Interverranno Camillo Langone, Antonio Pascale, Stefano Cingolani, Paola Peduzzi e Micol Flammini