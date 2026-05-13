L'inquisizione su Garlasco non risparmia neanche la famiglia Poggi

C’è un dato che colpisce dalla lettura delle 310 pagine dell’informativa dei Carabinieri di Milano che è alla base della riapertura, da parte della procura di Pavia, dell’indagine nei confronti di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. Ben 40 pagine su 310, infatti, sono dedicate ai contatti tra i famigliari della vittima, Chiara Poggi, anche loro sottoposti a intercettazioni telefoniche e ambientali, e colui che viene ritenuto il vero presunto assassino della ragazza. A colpire è soprattutto il contenuto di queste pagine: i Carabinieri concentrano la loro attenzione sulle presunte contraddizioni emerse nelle testimonianze rese dai parenti di Chiara Poggi, sottolineano la presunta scarsa aderenza tra quanto da loro riferito e le risultanze investigative, si soffermano sui contenuti delle conversazioni intercettate tra i Poggi ed enfatizzano “l’atteggiamento oppositivo” mostrato dalla famiglia Poggi nei confronti degli inquirenti in seguito all’apertura dell’indagine contro Sempio. L’immagine che emerge dall’analisi dei Carabinieri è quella di una famiglia che sa qualcosa sul presunto assassino (Sempio), ma non vuole dirlo, lo protegge per ragioni non ancora comprese, e si lancia in quella che viene definita addirittura una “difesa d’ufficio” di Sempio. Tanto che al termine della lettura dell’informativa ci si chiede come mai i genitori di Chiara (Giuseppe Poggi e Rita Preda) e suo fratello Marco non siano stati indagati dai pm per favoreggiamento dell’omicidio che sarebbe stato commesso da Sempio (sarà questo il prossimo passo dei magistrati?). Insomma, l’animo inquisitorio che avvolge l’indagine della procura di Pavia su Sempio finisce per avvolgere, e triturare, persino i famigliari della vittima stessa, visti come dei complici dell’assassino.