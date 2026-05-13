La Garlasco dei finti garantisti è uno sfregio allo stato di diritto

Una mostrificazione fino a prova contraria, con conseguente trasformazione di ogni sospetto in una condanna, di ogni speculazione in una prova, di ogni indizio in una sentenza di colpevolezza. Lo schema di gioco è chiaro: usare ogni accusa mossa dai pubblici ministeri contro il nuovo sventurato di turno per dimostrare l’innocenza di Stasi. E quando in un processo mediatico si arriva alla formula vaga dell’“ecco, lo vedi”, di solito quel caso non è destinato a finire bene. “Ecco, lo vedi: quell’appunto dimostra tutto”. “Ecco, lo vedi: quella telefonata è la prova inequivocabile”. “Ecco, lo vedi: quello scontrino è una confessione”. “Ecco, lo vedi: quelle telefonate sono la prova che è stato lui”. Lo sputtanamento assoluto di ogni principio garantista sta proprio qui: coloro che si considerano grandi difensori dello stato di diritto, e che per anni hanno sostenuto che non vi fossero prove sufficienti per condannare Stasi, oggi, per difendere Stasi, difendendolo con la stessa obiettività con cui un tifoso di calcio parla della propria squadra del cuore, calpestano lo stato di diritto mentre sostengono di volerlo difendere. Quando però il garantismo diventa un’arma da usare contro qualcuno, e non per difendere qualcosa, il garantismo di solito finisce per essere fottuto. La giustizia, lo sappiamo, vive di cura, di dettagli, di cultura del dubbio, e per quanto possa sembrare assurdo, e forse anche osceno, quando un’indagine viene fatta male, quando un magistrato non sa che pesci pigliare, quando le prove sono fragili, l’unico modo per essere garantisti non è cercare lo scalpo di qualcuno al posto di quello di qualcun altro, ma è sperare che vi siano magistrati e giudici così attenti e così responsabili da non sentirsi costretti a condannare qualcuno solo perché lo chiede il tribunale del popolo. L’oscenità del processo mediatico, che ha trasformato Stasi dal primo minuto in un colpevole fino a prova contraria e che sta trasformando oggi Sempio in un assassino fino a sentenza definitiva, è anche questa: il processo mediatico influisce non soltanto sull’opinione pubblica, ma scarica sulle spalle degli inquirenti il peso di una responsabilità non sempre facile da gestire.