Schlein: "Da Gratteri espressione infelice verso il Foglio"

"Un'espressione infelice su cui già ieri i nostri parlamentari hanno espresso solidarietà ai giornalisti del Foglio", ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein commentando a SkyTg24 le dichiarazioni che il procuratore Nicola Gratteri ha rivolto a questo giornale. "Dopodiché non ci sfugge il tentativo della destra di mettere tutti sullo stesso piano, le dichiarazioni di un singolo magistrato e quelle di un ministro come Nordio che dice che il Csm, organo presieduto dal presidente della Repubblica, è governato 'con metodo paramafioso'. Peccato non abbiano accolto l'appello del capo dello Stato".

Le parole di Gratteri

Il procuratore di Napoli, ospite fisso di La7 e noto volto della campagna referendaria per il No, aveva lasciato intendere in tv che il vincitore del festival di Sanremo, autore della canzone "Per sempre Sì", avrebbe in realtà votato No. Ma lo stesso Sal Da Vinci ha smentito. Interpellato dal Foglio su questo episodio, Gratteri ha detto che scherzava, che era un gioco con il conduttore Massimo Gramellini, che bisognava ridere. Fin qui, una scaramuccia. Ma poi, nel mezzo dell'intervista, il procuratore ha cambiato registro. "Se dovete speculare e diffamare persino su Sal Da Vinci, fate pure. Non è un problema. Tanto, dopo il referendum, con voi del Foglio faremo i conti". I conti come? "Nel senso che tireremo una rete". Un avvertimento che non suona come una battuta.