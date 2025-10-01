il nuovo incarico
Oggi la promozione di Parodi (Anm) come nuovo procuratore di Alessandria
La nomina è stata proposta lo scorso luglio all'unanimità della Quinta commissione del Csm, competente per gli incarichi direttivi. Una promozione che arriva alla vigilia della campagna che porterà al referendum costituzionale
A meno di sorprese dell’ultima ora, il plenum del Consiglio superiore della magistratura voterà oggi la nomina di Cesare Parodi, attualmente procuratore aggiunto a Torino e presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), come nuovo capo della procura di Alessandria. Lo ha appreso il Foglio tramite fonti qualificate del Csm. La nomina di Parodi è stata proposta lo scorso luglio all’unanimità dalla Quinta commissione del Csm, competente per gli incarichi direttivi. Una promozione per il presidente del sindacato delle toghe, proprio alla vigilia della campagna che porterà al referendum costituzionale.
