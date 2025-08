La corte di giustizia europea boccia la linea Meloni sui migranti in Albania e i paesi sicuri

"La designazione dei paesi sicuri sia valutata dai giudici", dice la corte del Lussemburgo, chiamata a esprimersi dal Tribunale di Roma. Palazzo Chigi: "La giurisdizione rivendica spazi che non le competono e riduce l'autonomia di governi e Parlamenti"

La Corte di giustizia europea boccia la definizione di paese terzo sicuro su cui si basa la legge italiana per l'invio dei migranti nei centri per il rimpatrio in Albania. Lo stabilisce una sentenza pubblicata oggi. Una decisione che "sorprende", commenta Palazzo Chigi.

La corte era chiamata a esprimersi su richiesta del Tribunale di Roma, che finora non ha riconosciuto la legittimità dei fermi disposti nei confronti dei migranti soccorsi nel Mediterraneo e trasferiti nei Cpr in Albania perché provenienti da paesi ritenuti sicuri dal governo italiano, in particolare Egitto e Bangladesh. Il giudice italiano aveva sollevato dubbi sulla nuova legge italiana, che non indica le fonti usate per valutare la sicurezza del paese, sostenendo che questo limita sia il diritto dei richiedenti di contestare la decisione, sia quello dei giudici di verificarne la legittimità, in quanto non è possibile valutare l'affidabilità e l'aggiornamento delle informazioni su cui si basa la presunzione di sicurezza.

Cosa dice la sentenza

Un paese europeo "può designare paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo". Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue nella sentenza sul protocollo Italia-Albania e la definizione di paese d'origine sicuro. Questa garanzia è particolarmente importante quando un cittadino di un paese definito sicuro faccia ricorso contro il rifiuto della sua domanda di protezione internazionale, respinta con procedura accelerata. Le fonti su cui si basa la designazione, precisa la Corte, devono essere "sufficientemente accessibili sia al richiedente che al giudice", per garantire "una tutela legale effettiva". Il giudice può usare anche informazioni da lui stesso raccolte, purché ne verifichi l'affidabilità e permetta a entrambe le parti del procedimento di commentarle.

Il nodo centrale riguarda la definizione e dell'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" nell'ambito delle procedure accelerate per l'esame delle richieste d'asilo. Uno stato membro non può includere nell'elenco dei paesi di origine sicuri un paese che "non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione", dicono i giudici del Lussemburgo, precisando che questa condizione è valida fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento Ue, "che consente di effettuare designazioni con eccezioni per alcune categorie chiaramente identificabili di persone", atteso il 12 giugno 2026 salvo che il legislatore europeo non anticipi la data.



La reazione di Palazzo Chigi

"Sorprende la decisione della Corte di Giustizia Ue in merito ai Paesi sicuri di provenienza dei migranti illegali. Ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche", si legge in una nota pubblicata da Palazzo Chigi. "La Corte di Giustizia Ue decide di consegnare a un qualsivoglia giudice nazionale la decisione non sui singoli casi, bensì sulla parte della politica migratoria relativa alla disciplina dei rimpatri e delle espulsioni degli irregolari. Così, ad esempio, per l’individuazione dei cosiddetti Paesi sicuri fa prevalere la decisione del giudice nazionale, fondata perfino su fonti private, rispetto agli esiti delle complesse istruttorie condotte dai ministeri interessati e valutate dal Parlamento sovrano".

La nota prosegue: "È un passaggio che dovrebbe preoccupare tutti – incluse le forze politiche che oggi esultano per la sentenza - perché riduce ulteriormente i già ristretti margini di autonomia dei Governi e dei Parlamenti nell’indirizzo normativo e amministrativo del fenomeno migratorio. La decisione della Corte indebolisce le politiche di contrasto all’immigrazione illegale di massa e di difesa dei confini nazionali. È singolare che ciò avvenga pochi mesi prima della entrata in vigore del Patto Ue su immigrazione e asilo, contenente regole più stringenti, anche quanto ai criteri di individuazione di quei Paesi: un Patto frutto del lavoro congiunto della Commissione, del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea. Il Governo italiano per i dieci mesi mancanti al funzionamento del Patto europeo non smetterà di ricercare ogni soluzione possibile, tecnica o normativa, per tutelare la sicurezza dei cittadini".