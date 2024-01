Vincere la gogna e i processi. Storia di Mario Ciancio, vittima dei Pm da talk

Può un cittadino, al di sotto o al di sopra di ogni sospetto, rimanere, per oltre dodici anni, impiccato all’albero della gogna senza che arrivi una sentenza definitiva, senza che la civiltà del diritto sia in grado di dire una volta per tutte se è colpevole o innocente? L’ultimo caso che l’inquieto palcoscenico siciliano pone alla riflessione di un paese in cerca di giustizia porta il nome di Mario Ciancio, novant’anni, editore del quotidiano La Sicilia, assolto ieri dall’infamante accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. “Il fatto non sussiste”, hanno stabilito i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Catania. La procura aveva chiesto la condanna a 12 anni e la confisca dei beni che, in una precedente stazione del calvario, già gli erano stati sequestrati e dissequestrati.



