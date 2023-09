Ecco perché il carcere è in realtà l'antitesi della cultura conservatrice

Si leva pungente, da Brandizzo a Caivano passando per Palermo e per il Quarticciolo, a Roma, l’odore di un dibattito quasi ottocentesco che ormai vede nella detenzione lo sbocco naturale di un’umanità reietta, antropologicamente considerata “delinquente”, inemendabile e per questo da far scomparire nella vertigine nera della galera. Eppure, questo peana coralmente intonato, e che unisce destra e sinistra nella evocazione della muratura del corpo del reo dietro il perimetro dell’istituzione carceraria, è antitesi della essenza più pura della cultura di destra. Carlo Nordio, prima di divenire ministro della Giustizia, ha dato alle stampe per Liberilibri una preziosa gemma editoriale, una plaquette dall’impegnativo titolo, ‘Giustizia’, in cui si illustra la necessità di una radicale riforma della giustizia, intesa questa come sistema e come ordinamento. E come procedere? Affrancando, scrive Nordio, il cittadino dall’asfissiante abbraccio dello stato, garantendo certezza della pena e favorendo il senso di appartenenza dell’individuo alla società attraverso un avvicinamento alla vita quotidiana intessuta di diritti e di doveri. Magistrale.

