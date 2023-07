La storia del colonnello Mendella, massacrato per nove anni da accuse infondate

“Sono stati nove anni terribili. Mi hanno sbattuto in carcere. Sono stato sospeso dal servizio per tutta la durata del processo. La mia carriera è stata congelata. Questo significa che sono stato costretto ad andare avanti col 30 per cento dello stipendio, aiutato da mia moglie, tra mille difficoltà. Sono stato massacrato sul piano mediatico. Ho rinunciato alla prescrizione per veder riconosciuta la mia innocenza. Oggi, dopo nove anni, la sentenza dei giudici d’appello di Napoli rende finalmente giustizia”. Così, intervistato dal Foglio, parla il colonnello della Guardia di Finanza Fabio Massimo Mendella, accusato di presunta corruzione nel periodo in cui era in servizio a Napoli e, successivamente, a Roma dove comandava il Gruppo territoriale della Capitale. Pochi giorni fa la seconda sezione della Corte di Appello di Napoli (presidente Maria Francica) lo ha assolto “per non aver commesso il fatto”. L’ufficiale è stato assistito dagli avvocati Domenico Ciruzzi e Alfonso Furgiuele.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE