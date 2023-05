Assolti dopo 12 anni e mezzo: si può chiamare ancora giustizia?

Due ex funzionari pubblici di Prato sono stati scagionati dall'accusa di omicidio colposo plurimo per la morte di tre donne avvenuta nel 2010 in un sottopasso allagato. Uno di loro racconta al Foglio il suo calvario

Immaginate di essere dei funzionari pubblici e di essere accusati, da innocenti, di omicidio colposo plurimo per un incidente avvenuto in città. Immaginate di essere sottoposti a un processo penale lungo dodici anni e mezzo, rilanciato con grande enfasi dagli organi di informazione. Immaginate di essere condannati in primo grado e di essere assolti in appello, ma che tra la sentenza di condanna e la fissazione della prima udienza d’appello trascorrano sei anni di vuoto, di nulla, a causa dell’ingolfamento della macchina giudiziaria. Questo è ciò che è avvenuto agli ingegneri Lorenzo Frasconi e Stefano Caldini (il primo ex dirigente del servizio mobilità del comune di Prato, il secondo ex direttore dei lavori di Ferrovie per lo stato), imputati per la morte di tre donne cinesi annegate nell’ottobre del 2010 in un sottopasso della città di Prato, allagato a causa dell’esondazione del torrente Vella dopo una bomba d’acqua.