"Sulla maternità surrogata un uso simbolico del diritto". Parla la costituzionalista D'Amico

"Siamo di fronte all’ennesimo caso di utilizzo meramente simbolico del diritto penale, cioè di un intervento legislativo che, lungi dall’assolvere alla funzione di prevenire e reprimere la condotta oggetto di sanzione, si risolve in una mera proclamazione di disvalore nei confronti della pratica oggetto di censura, sprovvista però di reale efficacia sul piano concreto”. Così, intervistata dal Foglio, Marilisa D’Amico, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’università degli studi di Milano, commenta la proposta di far diventare la maternità surrogata un “reato universale”, punibile anche se commesso all’estero dai cittadini italiani. Mercoledì D’Amico è stata ascoltata in commissione Giustizia alla Camera nell’ambito delle audizioni che si stanno svolgendo proprio in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero. Le proposte di legge sono ora diventate tre: a quella iniziale avanzata da Fratelli d’Italia, si sono aggiunti i testi della Lega e del gruppo Noi Moderati.

