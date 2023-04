Sulle esternazioni del pm di Bergamo Nordio vada fino in fondo

Il ministero della Giustizia sta svolgendo accertamenti sulle interviste rilasciate dal procuratore Chiappani dopo la chiusura dell'indagine sul Covid. In realtà, il pm è intervenuto sui giornali anche quando l'inchiesta era ancora in corso

Il ministero della Giustizia, tramite il sottosegretario Andrea Ostellari, ha voluto lanciare un piccolo segnale contro il protagonismo mediatico dei pubblici ministeri, facendo sapere di stare svolgendo accertamenti sul procuratore di Bergamo Antonio Chiappani per le numerose dichiarazioni da questi rilasciate alla stampa sull’inchiesta sulla gestione della prima ondata di pandemia (che vede indagati, tra gli altri, l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza). A spingere a questa presa di posizione è stata un’interrogazione del deputato Enrico Costa (Azione), in cui si sottolinea come Chiappani dopo la chiusura delle indagini abbia rilasciato una lunga serie di interviste a giornali, tv e radio, a dispetto delle norme che disciplinano la comunicazione giudiziaria e tutelano la presunzione di innocenza degli indagati.