L'onore di Presta archiviato (con Renzi)

L’inchiesta su un presunto “finanziamento illecito” per cui sono stati indagati l'ex premier e il noto agente dei vip è finita nel nulla. Ci sarebbe da sorridere se non fosse che in ballo, oltre a ruoli politici, c’è la sofferenza inutile inflitta a innocenti

Partirono per suonare e furono suonati. Verrebbe voglia di applicare l’antico detto alle sempre più numerose indagini costruite sul nulla, guidate dai volenterosi tamburelli della stampa giustizialista e che finiscono regolarmente in nulla. Ci sarebbe da sorridere, se non fosse che in ballo, oltre spesso ruoli politici, c’è per prima cosa la sofferenza inutile inflitta a persone innocenti. Nel luglio di due anni fa il giornale capo dei tamburelli rullava come sul campo di battaglia: “Nuovi guai per Matteo Renzi. L’ex premier è indagato a Roma per finanziamento illecito. I magistrati stanno analizzando i rapporti economici con Lucio Presta, il noto agente dei vip, che è indagato anche per false fatturazioni”. Ieri, con la coda tra le gambe, ecco invece il “com’è andata a finire”: “Si chiude con un’archiviazione l’indagine che vedeva indagati Matteo Renzi e l’agente Lucio Presta”.