Il calvario dell'ex governatrice umbra Lorenzetti, prosciolta dopo 10 anni

Un calvario giudiziario durato dieci anni, fatto di accuse gravissime (dalla corruzione all’associazione per delinquere), quindici giorni di arresti domiciliari, distruzione della reputazione personale e politica. Ma senza neanche un processo. Protagonista dell’incredibile vicenda è Maria Rita Lorenzetti, parlamentare di lungo corso per il Pci e poi Pds, presidente della regione Umbria per due mandati (dal 2000 al 2010), infine presidente di Italferr, società di ingegneria controllata da Ferrovie dello stato. Venerdì scorso il gup di Roma l’ha prosciolta dall’accusa di corruzione, con la formula “il fatto non sussiste”, nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto passante ferroviario di Firenze dell’alta velocità. A chiedere l’archiviazione era stata la stessa procura. In questo modo sono caduti tutti i reati che erano stati contestati a Lorenzetti a partire dal 2012 per la vicenda dell’alta velocità a Firenze.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE