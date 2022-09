Oltre le correnti. Parla Mirenda, l'unico indipendente eletto al Csm

Intervista ad Andrea Mirenda, l'unico togato (su 20) eletto al Consiglio superiore della magistratura senza il sostegno delle correnti: "A essere antisistema non sono io, ma loro. Lavorerò per basare le nomine su criteri oggettivi e trasparenti"

"Quando leggo che io sarei un magistrato ‘antisistema’ mi viene da sorridere. La verità è che a essere antisistema sono loro, le correnti. E’ antisistema chi si muove sotterraneamente e in modo occulto per alterare i processi decisionali di un organo di rilevanza costituzionale come il Csm. In questo modo ci si pone fuori dal sistema, fuori dall’ordinamento giudiziario e fuori dalla Costituzione. Il giudice per la legalità è contro l’antisistema”. A parlare, intervistato dal Foglio, è Andrea Mirenda, giudice del tribunale di sorveglianza di Verona, l’unico candidato indipendente eletto come componente togato del nuovo Consiglio superiore della magistratura. L’unico su venti.