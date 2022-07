Cantone e le fughe di notizie sulla loggia Ungheria: il déjà vu del caso Suarez

Fuga di notizie coperte da segreto investigativo dalla procura di Perugia. Sembra di vivere un déjà vu, invece è la realtà. Per l’ennesima volta, infatti, notizie coperte da segreto su indagini condotte dall’ufficio guidato da Raffaele Cantone sono finite sui giornali. Stavolta la fuga riguarda una delle inchieste più discusse degli ultimi anni: quella sulla fantomatica loggia Ungheria. Venerdì la procura perugina ha annunciato con un comunicato di aver trasmesso al gip la richiesta di archiviazione (di 167 pagine) dell’indagine nata in seguito alle rivelazioni dell’avvocato Piero Amara, sottolineando che l’esistenza della presunta loggia massonica (composta da esponenti delle forze armate, magistrati, politici e imprenditori, e capace di condizionare le massime istituzioni del paese) non è risultata “adeguatamente riscontrata”. Insomma, la loggia non è mai esistita.

