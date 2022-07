L'incredibile storia del primario accusato di omicidio e ora assolto

Venerdì la corte d’assise di Brescia ha assolto dall’accusa di omicidio volontario il medico Carlo Mosca, il primario (sospeso) del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, in provincia di Brescia, finito a processo per la morte di due malati di Covid deceduti nel marzo 2020, durante la prima ondata dell’emergenza pandemica. Il pm aveva chiesto una condanna a 24 anni di carcere perché, secondo le testimonianze di due infermieri, Mosca avrebbe somministrato ai due pazienti degli anestetici (il Propofol e la Succinilcolina) senza però poi procedere all’intubazione, così causandone la morte. Lo scopo, secondo l’accusa, sarebbe stato quello di liberare posti letto in un momento in cui l’emergenza pandemica era all’apice, con la struttura ospedaliera inondata di pazienti. Le accuse nei confronti di Mosca, difeso dagli avvocati Elena Frigo e Michele Bontempi, si sono però rivelate infondate. La corte d’assise, presieduta dal giudice Roberto Spanò, ha assolto il medico perché “il fatto non sussiste” e ha disposto l’immediata cessazione della misura degli arresti domiciliari, emessa il 25 gennaio 2021. Mosca, infatti, ha trascorso oltre 500 giorni agli arresti domiciliari in casa del padre.

