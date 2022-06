Il quorum del partito delle procure

La scelta del Pd per il no è figlia del giustizialismo, ma stavolta è più grave. L'influenza della magistratura organizzata

La sconfitta del (pur flebile) tentativo garantista nei referendum è netta, peserà in modo forse definitivo, indipendentemente da tutte le pur sensate speculazioni sul meccanismo di voto: anche se fosse stata applicata la norma prevista nella riforma costituzionale (poi bocciata da un altro referendum) che abbassava il quorum alla metà più uno degli elettori partecipanti alle precedenti politiche, i referendum non avrebbero raggiunto il quorum. Le responsabilità sono molte, a partire naturalmente da quelle di Matteo Salvini, “promotore” che poi si è occupato d’altro. Giuste le critiche allo scarso impegno profuso dal centrodestra, che comunque ha dato indicazioni di voto favorevoli (per FdI solo per 3 quesiti). Ma non si può dimenticare, e assolvere, la scelta del Partito democratico di defezionare il campo garantista.