Tutti assolti al processo sul “Sistema Rende”. Il racconto di Principe

Tutti assolti, a distanza di dieci anni dall’inizio dell’inchiesta e dopo un processo di primo grado durato quattro anni. Mercoledì il tribunale di Cosenza ha assolto tutti gli imputati del processo denominato “Sistema Rende”: gli ex sindaci del comune rendese Sandro Principe (più volte deputato per il Psi e sottosegretario dei governi Amato e Ciampi) e Umberto Bernaudo, e gli ex assessori Pietro Paolo Ruffolo e Giuseppe Gagliardi. I reati contestati agli imputati erano quelli di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione in atti amministrativi aggravata dal metodo mafioso. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna di Principe a nove anni di reclusione, di Bernaudo a otto anni, di Ruffolo a sette anni e sei mesi, e infine di Gagliardi a due anni. Tutti assolti con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste”. Non è esistito nessun “Sistema Rende”. Alla lettura del dispositivo, Sandro Principe è scoppiato in lacrime, abbracciando i suoi legali, gli avvocati Franco Sammarco e Anna Spada.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE