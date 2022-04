Verso un Csm a trazione sinistra: Rossomando vicepresidente?

La riforma del sistema elettorale del Csm non è ancora stata approvata in via definitiva, ma le correnti togate e le forze politiche già guardano alle elezioni. Per la carica di vicepresidente dell'organo prende quota il nome di Anna Rossomando (Pd)

La riforma del sistema elettorale del Csm non è ancora stata approvata in via definitiva (dopo l’ok della Camera, giunto martedì sera, si attende ora il via libera del Senato), ma le correnti togate e le forze politiche già guardano al rinnovo dell’organo di governo autonomo della magistratura, previsto – salvo clamorosi ritardi – per luglio. Su un aspetto, infatti, non ci sono dubbi: la riforma Cartabia, pur prevedendo innovazioni positive su alcuni aspetti dell’ordinamento giudiziario, non ridurrà in alcun modo il peso delle correnti nell’elezione del Csm (i cui componenti, lo ricordiamo, torneranno a essere trentatré, di cui tre di diritto, venti togati e dieci laici).