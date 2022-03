Farsi uccidere non è un diritto

La Corte costituzionale ha reso nota la motivazione che l’ha indotta a ritenere inammissibile il quesito sulla depenalizzazione dell’omicidio del consenziente, che era stato presentato come referendum per l’eutanasia. Basta leggere la prima riga del dispositivo per comprendere queste motivazioni: è inammissibile perché “priva la vita della tutela minima prevista dalla Costituzione”. Il punto centrale è che rendere indiscriminatamente lecito l’omicidio del consenziente “a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell’autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata, comporterebbe il venir meno di ogni tutela”.

