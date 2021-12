Coltivare il dubbio libera dalla gogna

Un po’ a sorpresa, nei giorni scorsi il procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, ha preso posizione in favore delle nuove norme sulla presunzione di innocenza. Intervenendo a un convegno organizzato dalla corrente Unicost, De Raho si è detto d’accordo con i princìpi enunciati dalla direttiva europea, finalmente recepita dal nostro paese con un decreto legislativo entrato in vigore il 14 dicembre: “Nelle conferenze stampa e nei comunicati bisogna escludere qualunque indicazione che possa far apparire i soggetti coinvolti come colpevoli”, ha detto De Raho. “Il decreto legislativo – ha aggiunto – ha voluto richiamare l’attenzione di tutti sulle conseguenze di un’informazione che sia particolarmente cattiva nei confronti di coloro che vengono raggiunti da una misura cautelare o da altro provvedimento. Abbiamo assistito addirittura a suicidi di persone raggiunte da informazioni di questo tipo, che si ritenevano del tutto innocenti”.

