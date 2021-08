Il processo di Ciro Grillo non è a rischio

L’abitudine della stampa italiana a manipolare le notizie sulla giustizia, e dunque a turlupinare il lettore, è così radicata che si manifesta anche quando non serve e non c’è materia. Ieri, una nota dell’Adnkronos, che si dilunga poi in una intervista al procuratore capo di Tempio Pausania Gregorio Capasso, informa che la pm Laura Bassani, che ha seguìto l’inchiesta contro Ciro Grillo e i suoi amici per presunta violenza sessuale su due amiche, è stata trasferita alla procura dei Minori di Sassari e ha già preso servizio. Viene lanciato l’allarme: a rischio il processo a Ciro Grillo, l’inchiesta “perde pezzi”. Ma basta leggere, e non è così. L’inchiesta è chiusa, si attende solo l’udienza preliminare, e davanti al gup andrà direttamente il procuratore capo, che del resto l’inchiesta ha seguìto da vicino. Ma la titolazione suggerisce un allarme che non c’è e l’allarme si diffonde, ingigantendosi, di sito in sito: processo a rischio. Da un lato è il riflesso pavloviano dei giornali, dall’altra un modo grossolano per titillare il Bonafede che, purtroppo, è nascosto in ogni italiano: spostano il pm, vuoi che non sia una manovra per favorire l’imputato dal famoso nome, figlio dell’arruffapopoli del famoso video contro i giudici?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE