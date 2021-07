La giustizia delle gabbie bianche

Chiedetelo a Brusca. Sì a Giovanni Brusca, il picciotto di mafia che tra il 1975 e il 1992, ha commesso allegramente oltre centocinquanta omicidi. Ha scannato boss e scassapagghiari, complici e traditori, infami e piscialetto. Ha ordinato lui di incaprettare e poi sciogliere nell’acido un ragazzino di tredici anni la cui colpa era solo quella di essere figlio di un pentito. Ed è stato lui a scatenare col telecomando l’inferno di Capaci, l’attentato nel quale morirono, stritolati dal tritolo, il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Chiedetegli, se avrà la bontà di ascoltarvi, che cosa è la giustizia in Italia. Lui conosce ogni aula, ogni caverna, ogni labirinto. Sa che ci sono sbirri che non danno pace ai latitanti e che mettono la propria vita in gioco pur di catturarli; ma sa anche che ci sono pubblici ministeri che giocano con i pentiti, che li avvolgono con lusinghe e promesse pur di ottenere una dichiarazione che confermi i loro teoremi. Sa di che violenza è fatto il carcere duro, ma sa anche come farla franca. Sa di quali odori e e di quali rumori è fatta la galera, quella delle celle imbiancate dal neon e incrostate di piscio; e sa anche di quali comfort sono dotati gli alberghi o le case sul lago dove i magistrati compiacenti hanno consentito a lui e alla sua famiglia di trascorrere le ottantatré vacanze – tutte conformi alla legge, per carità – concesse come premio per le sue confessioni, per i colloqui investigativi, per il suo dire e non dire.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni