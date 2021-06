Anche a Foggia “siamo tutti indagati”?

La svolta garantista di Luigi Di Maio ha dato coraggio persino ai sindaci di centrosinistra, che oggi appaiono meno timidi di un tempo rispetto alle follie di alcune procure, che hanno di fatto trasformato il ruolo di amministratore in indagato d’ufficio. Il caso di Crema è stato eclatante (il sindaco Stefania Bonaldi ha ricevuto un avviso di garanzia in relazione all’infortunio di un bimbo che si era chiuso due dita in una porta tagliafuoco dell’asilo nido comunale) e l’abnormità di una giustizia che in alcuni casi rischia di sovvertire la volontà popolare utilizzando in modo non sempre trasparente i propri poteri è ormai un tema entrato a far parte del dibattito pubblico.

