Idee per un processo alla giustizia malata

Non ci sono solo i casi Palamara, Amara, Davigo. L’uso abnorme della custodia cautelare in carcere, l’obbligatorietà dell’azione penale, la lentezza intollerabile riguardano anche vicende meno rumorose sui media. Storie e opinioni

In un ipotetico “processo alla giustizia” non è chiaro chi vestirebbe i panni dell’accusa e chi della difesa, è azzardato avanzare ipotesi nel paese dove anche i più fieri epigoni del giustizialismo si trasformano in strenui difensori delle garanzie quando si ritrovano a fare i conti, personalmente, con i guasti di una giustizia malata. Che qualcosa – anzi molto, forse tutto – non funzioni negli ingranaggi della macchina, lo confermano gli episodi degli ultimi mesi. Accanto ai casi Palamara, Amara, Davigo, mediaticamente più rumorosi, ci sono le cronache di provincia, le storie dei Signor Nessuno, senza santi in paradiso, che rompono il velo dell’ipocrisia su alcuni tabù della giustizia italiana: l’uso abnorme della custodia cautelare in carcere, l’obbligatorietà dell’azione penale, la lentezza intollerabile, la politicizzazione togata.