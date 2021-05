I caos giudiziari su Ilva spiegati con la storia di Bruno Ferrante

Si è conclusa martedì l’ultima udienza del processo “Ilva Ambiente Svenduto” presso la corte d’assise di Taranto. Quarantasette imputati cui i pm hanno chiesto un totale di più di 400 anni di carcere per disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari. Un processo importante ancora oggi non solo per le persone coinvolte ma anche perché tra le richieste dei pm vi è la confisca del sito industriale, che rientra tra le clausole sospensive in presenza della quale non si può concludere la vendita di Ilva ai nuovi acquirenti Acciaierie d’Italia. Mille parti civili per richieste di risarcimento di oltre 30 miliardi, tra cui i 10 chiesti dal comune e i 300 milioni dalla regione Puglia che pure vede tra gli imputati il suo attuale assessore regionale all’agricoltura appena nominato da Michele Emiliano. Un maxiprocesso iniziato con l’indagine del 2012 che portò subito all’arresto preventivo a 87 anni di Emiliano Riva (morto poco dopo) e al sequestro, ancora in atto, di tutta l’area a caldo nonché di 8 miliardi di prodotti finiti.

