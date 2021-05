L'ipocrisia della casta togata: “Vogliono delegittimarci”

Vogliono delegittimarci, dice il Csm. Ma questi sono proprio fuori di testa. Spero che il capo dello stato li convochi e faccia loro una solenne cazziata, sebbene tra lo scandalo dei cappuccini e i corazzieri di Cossiga i togati hanno storicamente dimostrato non solo di essere fuori di testa ma di avere la testa dura. Se ho capito bene, si sono messi a litigare di brutto tra magistrati giustizialisti per una storiaccia di dossier segreti, segretarie infide, responsabilità dirette e indirette di chi considera tutti colpevoli fino a prova contraria. Sono state violate norme basilari dell’etica pubblica nell’ambito di coloro che vincono un concorso e sono pagati per farla rispettare a suon di codici. Ormai ex pm in odore di corruzione e attivisti dell’avvocatura più infida spadroneggiano e mettono in discussione, come in un mandamento mafioso, prospettive di carriera e false reputazioni, ammorbando l’aria e devastando la credibilità di tanti bravi magistrati e giudici che pur fanno il loro lavoro senza pretese politico-giudiziarie o, peggio, moralistiche farlocche.

