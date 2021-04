La legge ne regoli l'uso prima che diventi “sorveglianza indiscriminata”. Il parere del Garante

Venerdì scorso il Garante della Privacy ha finalmente pubblicato un parere molto importante, cioè il primo pezzo di un perimetro normativo di cui si dovrà dotare l’Italia per usare le nuove tecnologie nel campo della sicurezza. Il Garante si è espresso negativamente nei confronti dell’implementazione in “real time” del Sari (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini), già in uso dalle Forze dell’ordine per identificare le persone attraverso le telecamere di sorveglianza. Fino a oggi, il Sari tradizionale, diciamo così, veniva usato andando a confrontare le immagini con un database di persone già segnalate, secondo una procedura simile a quella applicata per le impronte digitali. La grande differenza con il Sari Real Time è che il database verrebbe ampliato, e il riconoscimento verrebbe fatto in automatico, pressoché indiscriminatamente, attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. Per il Garante della Privacy, però, se fosse così implementato il sistema cambierebbe “la natura stessa dell’attività di sorveglianza”, perché segnerebbe il passaggio “dalla sorveglianza mirata di alcuni individui alla possibilità di sorveglianza universale”.

