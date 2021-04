Cosa non torna nelle motivazioni di condanna sul caso Profumo

Definirla “dura” è un eufemismo. Sei anni di carcere non sono peanuts, per dirla all’inglese, sono duemilacentonovanta giorni, un fardello per chiunque, soprattutto per un innocente. A tanto ammonta la pena inflitta in primo grado ad Alessandro Profumo e a Fabrizio Viola, all’epoca presidente e ceo di Mps, una pena abnorme se si considerano i sette anni e sei mesi comminati al precedente management della banca senese, vale a dire ai veri responsabili del tracollo finanziario di quello che era il terzo gruppo bancario italiano. I giudici hanno giudicato, in dissenso con l’orientamento della procura di Milano che ha chiesto l’assoluzione degli imputati. I giudici hanno giudicato ricorrendo a parole dure come le pietre: “Un’intenzione d’inganno era il fine che animava il nuovo management, ossia rassicurare il mercato in vista dell’incetta di denari che si sarebbe da lì a poco perpetrata con gli aumenti di capitale”. A Profumo, oggi ceo di Leonardo, e a Viola viene attribuita “una spiccata capacità a delinquere”: i due avrebbero operato la contabilizzazione “a saldi aperti” dei derivati Santorini e Alexandria pur sapendo che fosse sbagliata. E proprio su questo punto i legali della difesa daranno battaglia in appello puntando “alla revisione radicale della sentenza di primo grado” dal momento che sotto la gestione Profumo-Viola ogni atto veniva scandito da una costante ed efficace attività di controllo e interlocuzione con le autorità di vigilanza preposte, Consob in testa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni