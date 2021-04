Intercettazioni illegali, ancora

Nel 2017 la procura di Trapani che indagava sui presunti legami fra ong e trafficanti di esseri umani ha intercettato le telefonate e ha monitorato gli spostamenti di alcuni giornalisti che si occupavano di immigrazione in Libia. La notizia l’ha pubblicata Domani, che ha visionato un dossier redatto dalla Polizia e dalla Guardia costiera. In questa vicenda ci sono alcuni aspetti inquietanti che tradiscono falle nella metodologia impiegata finora dalle procure italiane che indagano sul traffico di esseri umani. Il più lapalissiano è la violazione del segreto professionale dei giornalisti, aggravata da un’altra considerazione: se gli inquirenti vogliono risalire alle fonti dei cronisti per capire cosa succede in Libia, vuol dire che le autorità italiane hanno una grave carenza di informatori nel paese che dovrebbe essere “il cortile di casa nostra”.

