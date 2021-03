No Palamara, no party. Il processo a Salvini si fa serio

Il processo di Catania non godrà di nuova linfa mediatica. D'ora innanzi dovrà brillare di luce propria. Che delusione per il circo mediatico. No Palamara, no party. Senza l'audizione dell'ex potente presidente dell'Anm quello a Matteo Salvini, almeno nell'ultima parte, sarà “solo” un processo. L'appeal si affloscia e di parecchio. Il giudice di Catania Nunzio Sarpietro dice no alla richiesta di una parte civile di citare Palamara all'udienza preliminare che vede imputato l'ex ministro dell'Interno per il caso dei migranti della nave Gregoretti, cui fu vietato lo sbarco sulla terraferma siciliana.

