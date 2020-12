La riforma della Giustizia va nella giusta direzione ma non basta

Per garantire che il Sistema sanitario nazionale superi al meglio la pandemia, per uscire dalla recessione sostenendo le imprese capaci di produrre e innovare, per dotare l’Italia di infrastrutture adeguate, occorre un grande piano di investimenti pubblici. Alle risorse finanziarie, che ne costituiscono il primo elemento indispensabile, provvede il Next Generation Eu: come ha osservato il presidente Mattarella, si tratta di una preziosa “opportunità che va colta per ammodernare il paese”. Ma ai piani, l’altro elemento indispensabile, provvedono i singoli stati, sia pure nel quadro dei criteri generali stabiliti dalle istituzioni europee. E’ essenziale che i loro piani muovano dai problemi esistenti, indichino soluzioni idonee a porvi rimedio, ne scandiscano la realizzazione nel tempo. Un banco di prova tra i più importanti, soprattutto per l’Italia, è la giustizia. Di ciò il Piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr), in circolazione nei giorni scorsi, mostra consapevolezza. Esso precisa che quella della giustizia è una riforma “di sistema”. Indica vari obiettivi generali, coerentemente con le raccomandazioni impartite dalla Commissione Ue. In particolare, dà importanza all’efficacia dei tempi e alla qualità delle decisioni giudiziarie. Francesco Giavazzi ha obiettato (sul Corriere della Sera dell’11 dicembre 2020) che dire di voler garantire “procedimenti snelli e processi rapidi” rischia di ridurre, anziché aumentare, la credibilità del progetto per la sua genericità.

